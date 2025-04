Качественные en-статьи, темы payday loan, mortgage

Здравствуйте.

Мне на сайт необходим ряд статей на темы: 1) payday loan, 2) mortgage для USA.

Задача написать максимально информативную и полезную статью. Желательно, если вычитку сделает носитель английского языка.

Объем 1 статьи - 3000-3500 зн. с пр.

Статьи должны быть оптимизированы под кеи (примеры):

Instant Mortgage

Mortgage Loans

--

Payday loan

Advanced Cash Loans

и другие.

Обязательно нужно знать (или внимательно изучить) особенности американского mortgage и систему выдачи краткосрочных кредитов.

Cтатьи могут отвечать человеку (среднестатистическому американцу) на вопросы:

How to Compare...

How to Get...

How to Choose...

Сразу уточню: переведенные, синонимизированные тексты для статьи не подойдут, пожалуйста, не тратьте время.

Если у Вас есть примеры написания статей на эту или близкую тематику - это будет очень значительным плюсом. Пожалуйста, приводите ссылки на примеры. Заявки скрыты.

Жду адекватные ценовые предложения и сроки написание 1 статьи.

Спасибо за внимание!