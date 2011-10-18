Качественные en-статьи, темы payday loan, mortgage

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок330 просмотров

Здравствуйте.

Мне на сайт необходим ряд статей на темы: 1) payday loan, 2) mortgage для USA.

Задача написать максимально информативную и полезную статью. Желательно, если вычитку сделает носитель английского языка.

Объем 1 статьи - 3000-3500 зн. с пр.

Статьи должны быть оптимизированы под кеи (примеры):

Instant Mortgage

Mortgage Loans

--

Payday loan

Advanced Cash Loans

и другие.

Обязательно нужно знать (или внимательно изучить) особенности американского mortgage и систему выдачи краткосрочных кредитов.

Cтатьи могут отвечать человеку (среднестатистическому американцу) на вопросы:

How to Compare...

How to Get...

How to Choose...

Сразу уточню: переведенные, синонимизированные тексты для статьи не подойдут, пожалуйста, не тратьте время.

Если у Вас есть примеры написания статей на эту или близкую тематику - это будет очень значительным плюсом. Пожалуйста, приводите ссылки на примеры. Заявки скрыты.

Жду адекватные ценовые предложения и сроки написание 1 статьи.

Спасибо за внимание!

Написание статей
9 лет назад
laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Пиар и общение на автофорумах.

    $250

    Добрый день! Ищется человек увлекающийся автомобилями и имеющим понимание что такое шумоизоляция, парктроники, сигнализации и т.д. Необходимо на форумах автомобилистов предлагать услуги установочного центра по доп оборудованию. Создать группы в соцсетях и ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статьи

    для сайта 36kwt.ru нужно написать 6 статей. 1. о компании 2.Мотоблоки и мотокультиваторы 3. Бензопилы, бензотримера 4. Садовопарковая техника 5.Газонокосилки 6, двигатели на мотоблоки. ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта новостями

    Здравствуйте! Нужен рерайтер, который наполнял бы сайт новостями - http://rivirs.net. Каждый день, кроме выходных по 4-6 новости. Новости будут не большими, так сказать ТОП-новости. Оплата будет не ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт 3 статей

    требуется от рерайтить 3 статьи уникальность от 97% читаемость отличная исходники http://www.classs.ru/stati/menejment1/sotrudniki.html http://www.classs.ru/stati/menejment1/kodeks.html http://www.classs.ru/stati/menejment1/oshibki.htm указывайте стоимость работы

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рерайт по изготовлению металлоконструкций

    Нужен рерайтер переработать сайт по нашей стурктуре Расписать продукцию &gt;Металлоконструкции &gt;Механообработка &gt;Опоры трубопроводов &gt;Анкерные тяги &gt;Заборы и ограждения &gt;Траверсы &gt;Перила &gt;Изделия из нержавейки &gt;Емкостное оборудование ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Недорогой копирайтинг

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужен человек/команда, который может писать много и недорого. В данном случае мне не сильно важен стиль, главное, чтобы орфографических ошибок и уж совсем явных ляпов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт 3 статьи на тему "Америка"

    Необходимо 3 статьи на тематику США, путешествие в США, обучение в сша. Статьи объемом 3000, 2000 и 2000 символов. Обязательное использование ключевых слов не менее 5 раз в каждой статье.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад