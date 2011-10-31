Добрый день! Ищется человек увлекающийся автомобилями и имеющим понимание что такое шумоизоляция, парктроники, сигнализации и т.д. Необходимо на форумах автомобилистов предлагать услуги установочного центра по доп оборудованию. Создать группы в соцсетях и ...
Тексты. Приватно для Савицкой Юлии (iolanta)
Необходимо написать 3 обзорных текста на чайную тематику, Коммерческое предложение по чаю
срок выполнения работ - оговаривается дополнительно
бюджет - 40 дол.
Выбранный исполнитель
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