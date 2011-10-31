Тексты. Приватно для Савицкой Юлии (iolanta)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок186 просмотров

Необходимо написать 3 обзорных текста на чайную тематику, Коммерческое предложение по чаю

срок выполнения работ - оговаривается дополнительно

бюджет - 40 дол.

14 лет назад
chaynik
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Работа с Юлией - это удовольствие!!! Коммерческое предложение написано грамотно; настроение КП, его суть и форма полностью соответствует поставленной задаче. Еще раз спасибо за качественную работу ( и за проверку наших ошибок огромнейшее спасибо!!!)
Сотрудничали со Светланой не раз. Все Ок по работе и очень приятное общение гарантировано.

Заявки фрилансеров

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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