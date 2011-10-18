Крупному игровому порталу нужны копирайтеры с опытом работы. Возможна постоянная занятость на 1-2 года. Оплата 50 руб за 1К + премии + бонусы. ОСТАЛОСЬ 5 вакансий. ...
Тексты для сайта клиники
Требуются тексты для сайта клиники по пластической хирургии.
Каждый текст по 2500 символов.
Оплата за текст 75 руб.
Всего надо 26 текстов.
Раздаю в "разные руки" . Пишите заявку только в том случае, если вы готовы работать по цене, указанной выше, и сможете написать статью/статьи до вечера 18.10
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