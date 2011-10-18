Тексты для сайта клиники

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок373 просмотра

Требуются тексты для сайта клиники по пластической хирургии.

Каждый текст по 2500 символов.

Оплата за текст 75 руб.

Всего надо 26 текстов.

Раздаю в "разные руки" . Пишите заявку только в том случае, если вы готовы работать по цене, указанной выше, и сможете написать статью/статьи до вечера 18.10

14 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранные исполнители

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Получил отличные тексты в короткие сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Задание было изложено максимально корректно, все договоренности выполнены, проверка и оплата оперативная. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
Verovulfa
Эльвира 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик! Задание дал быстро и понятно, оплата вовремя. Рекомендую!
saenko-av
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
so_purposeful
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Получил отличные тексты в короткие сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Порядочный работодатель. Сразу же оплатил работу. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Glam_Z
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Благодарю за быструю и качественную работу. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
Verovulfa
Эльвира 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
saenko-av
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
so_purposeful
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
Glam_Z
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO-тексты по тематике MMORPG

    Крупному игровому порталу нужны копирайтеры с опытом работы. Возможна постоянная занятость на 1-2 года. Оплата 50 руб за 1К + премии + бонусы. ОСТАЛОСЬ 5 вакансий. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются хорошие, интересные, доступные статьи

    Есть сайт который из маленького блога превратился в посещаемый и лидирующий по одной теме ресурс. В самом начале наполнение было некачественное, частично рерайт, частично копирайт, частично копипаст. В данный момент сайт посещают, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение форумов. Комментирование статей.

    $50

    Здравствуйте уважаемые соискатели удаленной работы. В нашу профессиональную команду постеров проходит отбор. Сотрудничество в случае прохождения отбора - долгосрочное. Задача писать короткие (150-250 символов) сообщения на форумы, комментарии к статьям и ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи

    Написать 7 статей объемом 1500 знаков б/п, по ключевым словам. Тематика SEO. Уникальность - не ниже 95% Цена - 36 руб статья.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить статьями сайт IT тематики

    Есть сайт фирмы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Нужно его заполнить - текст на главной странице, содержащий описание всех услуг, статья о компании и порядка 15 статей, описывающих услуги фирмы. Статьи должны быть грамотно ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Очень нужны статьи

    Необходимо написать несколько ( 10, затем более) статей с использованием указанных ключевых фраз. Статьи должны быть осмысленными, а ключевые фразы встречаться в тексте указанное число раз. Тема статей - партнерские программы, ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад