Проект для Авраменко Натальи (Natalya_07)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки123 просмотра

Рерайт технических статей. Исходники предоставляю. Срок выполения - 5 дней.

14 лет назад
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Natalya_07
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Наталья очень оперативно написала несколько технических статей. Работа выполнена на высоком уровне. Спасибо, непременно буду обращаться еще!
Довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Natalya_07
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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