Рерайт небольших текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен48 заявок497 просмотров

Нужен рерайт множеству мелких текстов. Жду цен за 1000 символов.

14 лет назад
domano
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nataly_owl
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
Отличный исполнитель. Качественные тексты, сроки соблюдаются.
Отличный заказчик: четко поставленная задача, мгновенная оплата. Буду только рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

nataly_owl
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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