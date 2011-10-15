Написание интересного обзора веб-ресурса

Нужно написать интересный обзор ресруса http://intpostage.com. Обзоры нужны и на русском и на английском. Предпочтительно сначала создать русскоязычную версию обзора, а потом перевести ее на англ. Если Вы владеете только русским языком - все равно оставляйте заявку. Возможно мы выберем отдельных копирайтеров на рус. и англ. версии.

Очень важно чтобы это был очень интересный материал. Т.е. подойти нужно творчески. Не просто описать функционал ресурса, а описать почему это может быть интересно людям. Можно углубиться в детство, вспомнить письма счастья, послания в бутылке и т.п.

В результате должна получиться интересная и душевная статья.

Оставляйте заявки с указанием ссылок на свои работы по копирайтингу и ценой.

Приоритет будет отдан тем, у кого есть дествительно достойные работы по копирайтингу в портфолио, а не 250 раз переписанные материалы для сайтов.