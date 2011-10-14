Описание товаров

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Закрыт2 заявки268 просмотров

Я занимаюсь продажей цифровых товаров на торговой площадке Plati.Ru. Мне нужен человек, который будет писать описания для этих товаров. Описания должны быть хорошими и завлекающими на покупку.

Требование:

- Знание PHP

- Знание Plati.Ru & WebMoney

Оплата в webMoney.

PHP
14 лет назад
groupwm
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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