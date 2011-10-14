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Описание товаров
Я занимаюсь продажей цифровых товаров на торговой площадке Plati.Ru. Мне нужен человек, который будет писать описания для этих товаров. Описания должны быть хорошими и завлекающими на покупку.
Требование:
- Знание PHP
- Знание Plati.Ru & WebMoney
Оплата в webMoney.
Заявки фрилансеров
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