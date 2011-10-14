Рерайт новостей

Интересует рерайт или перевод новостей одной тематики. Ссылки на источники я предоставляю, но исполнитель может использовать и свои источники.

Требуется: зайти на сайт, через поиск найти упоминание ньюсмейкера, если упоминание найдено - разместить новость.

Новости короткие (300.. максимум - 500 знаков) - нужна выжимка, самое интересное.

Новостей не более 3 за день, интересует долгосрочное сотрудничество.

Указывайте стоимость за 10 новостей.

Всем откликнувшимся отправляю более подробное описание личным сообщением.