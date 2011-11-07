Статьи для блогов

Нужно написать 3 серии по 6 статей статей для блогов на тему холодильного оборудования.

Требования:

- объем 2000-3000 зпб

- 100% уникальность

Стоимость работы:

- 0,8$ за 1000 знаков без пробелов

Оплата:

- WebMoney z кошелек

- По результатам (после получение одной статьи или группы статей)

Темы для статей:

- холодильное оборудование

- холодильные витрины

- холодильные шкафы

- морозильные лари

- холодильные горки

- холодильные камеры

Обращаю ваше внимание, что статьи пишутся для блогов, поэтому приветствуется обращения к читателям, вопросы к ним и пр.