Нужно 3 текста: Первый - на 1.5к символов Ключевое слово: Тампонажный цемент Второй - на 1.5к символов Ключевое слово: Буровой раствор Третий - на 2к символов ...
Статьи для блогов
Нужно написать 3 серии по 6 статей статей для блогов на тему холодильного оборудования.
Требования:
- объем 2000-3000 зпб
- 100% уникальность
Стоимость работы:
- 0,8$ за 1000 знаков без пробелов
Оплата:
- WebMoney z кошелек
- По результатам (после получение одной статьи или группы статей)
Темы для статей:
- холодильное оборудование
- холодильные витрины
- холодильные шкафы
- морозильные лари
- холодильные горки
- холодильные камеры
Обращаю ваше внимание, что статьи пишутся для блогов, поэтому приветствуется обращения к читателям, вопросы к ним и пр.
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