Статьи для блогов

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Завершен3 заявки298 просмотров

Нужно написать 3 серии по 6 статей статей для блогов на тему холодильного оборудования.

Требования:

- объем 2000-3000 зпб

- 100% уникальность

Стоимость работы:

- 0,8$ за 1000 знаков без пробелов

Оплата:

- WebMoney z кошелек

- По результатам (после получение одной статьи или группы статей)

Темы для статей:

- холодильное оборудование

- холодильные витрины

- холодильные шкафы

- морозильные лари

- холодильные горки

- холодильные камеры

Обращаю ваше внимание, что статьи пишутся для блогов, поэтому приветствуется обращения к читателям, вопросы к ним и пр.

14 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

netmole1982
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
5 дней
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
7 дней
Ольга написала отличные тексты, учла все требования. Понравилось с ней работать.
Большое спасибо за взаимовыгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

netmole1982
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад