Две статьи на стоматологическую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка131 просмотр

Требуется рерайтер/копирайтер на написание простых статей на стоматологическую тематику.

Цена: 1,5$ за тыс. знаков

1. Лечение кариеса молочных зубов методом серебрения

Объем: 3 тыс. знаков с пробелами

В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:

лечение кариеса

лечение кариеса зубов

Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.

Статьи должна быть разбита на абзацы, и подразделы с заголовками.

2. Протезирование зубов на имплантах

Объем: 3 тыс. знаков с пробелами

В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:

протезирование полости рта

несъемное протезирование зубов

Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.

Статьи должна быть разбита на абзацы, и подразделы с заголовками.

Написание статей
14 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Статьи были предназначены для miralinks (кто знает, тот поймет) их без доработок приняли в систему. И не смотря на небольшую стоимость оплаты, статьи Наталья написала качественные и их смело можно было бы разместить на продвигаемый проект. Рекомендую!
Оксана, спасибо за интересные заказы, быструю проверку и оплату. Очень рада ещё одному постоянному заказчику!

Заявки фрилансеров

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание статей для сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Мне требуется копирайтер для написания статей на сайт. Работа включает в себя создание 5 статей в день на время проекта, который будет длиться примерно 2 недели. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется публикация новостей на тематику Hi-Tech (гаджеты, технологичные новинки и тд) Условия. Публикация в блог на базе wordpress с минимальным участием заказчика (то есть вы либо сами публикуете либо помогаете настроить ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обзор онлайн игры

    $50

    Требуется поверхностный обзор об игре Рашка (rashka.ru) для заполнения категории "Об игре" на фан сайте. от 4000 символов. 2-3 скриншота.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO статья. Приватно для deryagina

    $7

    Требуется написать SEO-статью 3000 знаков на тему "Рессоры для ГАЗели". Срок - не более 7 дней, важно качество и уникальность. К заданию прилагается ядро. Подробности в email.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи на стоматологическую тематику

    Требуется рерайтер/копирайтер на написание простых статей на стоматологическую тематику. Цена: 1,5$ за тыс. знаков Пример ТЗ: Статья - Протезирование зубов на микрозамках Объем: 3 тыс. знаков с пробелами ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен копирайт для сео

    $250

    Нужен копирайтинг, на разыне темы по курсам,новый сайт,много текстов. Прежде чем мы начнем сотрудничать,нужно определиться как делать подсчет текста,как мы имели неприятность общения с копирайтером из этого сайта,которая считает так как хочется ей. Дабы избежать ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание тематических статей.

    На основании предложенных тезисов\мыслей необходимо писать тексты о компании\событиях в виде пресс-релизов, новостей, обзоров. Желательно предоставить примеры своих работ и стоимость за 1000 знаков без пробелов.

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт текстов

    $10

    Нужно сегодня выполнить рерайт текстов. Указывайте сколько т.з. сможете сегодня написать. Тему скажу исполнителю. Отдам предпочтение минимальной стоимости за рерайт. Возможна работа с новичками.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад