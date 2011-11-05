Две статьи на стоматологическую тематику

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1. Лечение кариеса молочных зубов методом серебрения

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лечение кариеса

лечение кариеса зубов

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2. Протезирование зубов на имплантах

Объем: 3 тыс. знаков с пробелами

В статье употребить по 1 разу в точном варианте запросы:

протезирование полости рта

несъемное протезирование зубов

Расстояние между употреблением запросов - не менее 1000 символов.

Статьи должна быть разбита на абзацы, и подразделы с заголовками.