Требуется написать SEO-статью 3000 знаков на тему "Рессоры для ГАЗели". Срок - не более 7 дней, важно качество и уникальность. К заданию прилагается ядро. Подробности в email.
Обзор онлайн игры
Требуется поверхностный обзор об игре Рашка (rashka.ru) для заполнения категории "Об игре" на фан сайте.
от 4000 символов. 2-3 скриншота.
Заявки фрилансеров
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