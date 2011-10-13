Нужен копирайтинг, на разыне темы по курсам,новый сайт,много текстов. Прежде чем мы начнем сотрудничать,нужно определиться как делать подсчет текста,как мы имели неприятность общения с копирайтером из этого сайта,которая считает так как хочется ей. Дабы избежать ...
Написание текстов для сайта консалтинговой компани
Написание оптимизированных текстов по тематике "продажи". При необходимости ключевые запросы предоставляются. Также возможно предоставление исходного текста для рерайта.
Заявки фрилансеров
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