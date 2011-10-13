Написание текстов для сайта консалтинговой компани

Нужен копирайтинг, на разыне темы по курсам,новый сайт,много текстов. Прежде чем мы начнем сотрудничать,нужно определиться как делать подсчет текста,как мы имели неприятность общения с копирайтером из этого сайта,которая считает так как хочется ей. Дабы избежать ...