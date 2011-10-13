На основании предложенных тезисов\мыслей необходимо писать тексты о компании\событиях в виде пресс-релизов, новостей, обзоров. Желательно предоставить примеры своих работ и стоимость за 1000 знаков без пробелов.
Рерайтинг на банковскую тематику, 1 млн. знаков
Нужен человек или несколько для рерайтинга текстов про банки. Список есть, исходники в большенстве случаев тоже. Так как работы на 1 млн знаков - просьба оглашать минимально возможные цены.
Заявки фрилансеров
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