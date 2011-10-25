Нужно машинным способом (перестановки, синонимы) размножить два текста для объявлений на тему "Прицепы-дачи (трейлеры)" На выходе должно получится 100 вариантов каждого текста, уникальность 90-100% по шинглу 3слова каждый ...
Продающий текст для инфопродукта
Здравствуйте, мне нужен продающий текст для инфопродукта. Вы должны знать особенности написания таких текстов и у Вас должен присутствовать опыт. Текст должен быть интересным, не нудным, раскрывающим особенности продукта, призывающим к действию (покупке).
Оплата хорошая для хорошего специалиста.
Нацелен на постоянное сотрудничество, если Ваша работа мне понравится.
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