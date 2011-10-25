Продающий текст для инфопродукта

Александр относится к тем заказчикам, которые четко понимают, чего хотят от копирайтера. Работать с ним приятно по нескольким причинам: 1. Быстрая оплата: принял - заплатил. 2. Четкое и прозрачное ТЗ. 3. Постоянная связь по Skype 4. Оперативное реагирование на все мои запросы. Спасибо, Александр! Работать с вами - настоящее удовольствие!