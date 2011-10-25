Продающий текст для инфопродукта

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Завершен2 заявки367 просмотров

Здравствуйте, мне нужен продающий текст для инфопродукта. Вы должны знать особенности написания таких текстов и у Вас должен присутствовать опыт. Текст должен быть интересным, не нудным, раскрывающим особенности продукта, призывающим к действию (покупке).

Оплата хорошая для хорошего специалиста.

Нацелен на постоянное сотрудничество, если Ваша работа мне понравится.

14 лет назад
silence
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$60
7 дней
Алена написала отличный продающий текст для меня - качественно и в срок. Учла все мои пожелания. Я остался очень доволен сотрудничеством и буду обращаться в будущем.
Александр относится к тем заказчикам, которые четко понимают, чего хотят от копирайтера. Работать с ним приятно по нескольким причинам: 1. Быстрая оплата: принял - заплатил. 2. Четкое и прозрачное ТЗ. 3. Постоянная связь по Skype 4. Оперативное реагирование на все мои запросы. Спасибо, Александр! Работать с вами - настоящее удовольствие!

Заявки фрилансеров

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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