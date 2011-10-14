2 коротких SEO текста

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Завершен14 заявок225 просмотров

ТЗ в аттаче

заявки без опыта подобной работы не рассматриваются

просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям

задача пробная, далее возможно постоянное сотр-во

цену,пожалуйста, сразу пишите в заявке

14 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

bemba
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена оперативно, качественно, в полном соответствии с ТЗ. Отдельное спасибо за творческий подход.

Заявки фрилансеров

bemba
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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