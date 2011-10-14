Качественная статья-обзор по завершившейся конференции по теме "Инфраструктура и решения для серверных и ЦОД" Вот сама конференция http://dcnt.ru/?p=6576 Нужно будет вставить диаграммы в статью по кол-во участников - ...
2 коротких SEO текста
ТЗ в аттаче
заявки без опыта подобной работы не рассматриваются
просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям
задача пробная, далее возможно постоянное сотр-во
цену,пожалуйста, сразу пишите в заявке
Выбранный исполнитель
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