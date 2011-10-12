Компоновка и небольшой копирайт

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Есть небольшой кусок текста, который состоит из повторяющейся информации, нужно ее сократить до минимума. На выходе должен получиться примерно такой текст, объемом наполовину поменьше - http://orgpoisk.ru/articles/id/8. Нужно выполнить сегодня.

14 лет назад
Shmut
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

as_ta
63 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

as_ta
63 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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