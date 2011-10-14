Описание "1 шага". Приватно для Воронцова Алексея

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Что такое программа 12 шагов?

Программа «12 шагов» - является эффективной программой помощи людям попавшим в наркотическую и(или) алкогольную зависимость. Появилась данная программа в 30-е годы в США, и , буквально, через несколько лет она уже использовалась во многих других странах мира. В России программа существует уже более 25 лет. История возникновения - читайте здесь.

1-ый Шаг. «Мы признали свое бессилие перед своей зависимостью, признали, что наша жизнь стала неуправляемой».

Преобразование личности человека начинается с осознания своего личного бессилия и потери контроля над собственной жизнью, и как следствие, обращение за помощью. Поэтому данный шаг является началом пути выздоровления.

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