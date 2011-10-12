Требуется написание статей для Миралинкс

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок293 просмотра

Требуется написать очень большое количество статей для миралинкса.

Цена - 25 р./1К зн.б.п.

Правила, инструкции получите во время работы.

От вас требуется:

1) Грамотно писать.

2) Обрабатывать нормальные объемы.

3) Быть адекватным.

Здесь оставляйте свои заявки с контактными данными, по возможности отвечу всем, пообщаемся.

Написание статей
13 лет назад
yad0ff
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайт

    $100

    1. Требования к статьям 2. Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Статьи с уникальностью менее 85% не принимаются к размещению. ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг текстов

    $500

    Требуются уникальный рерайт. Рерайт на новости и статьи на http://infowoman.com.ua Пишите свои расценки за 1К.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Абстинентный синдром при алкоголизме

    Описание проекта: Нужна сео статья про абстинентный синдром при алкоголизме. Ключевые слова: алкоголизм, абстинентный синдром при алкоголизме. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реабилитационный центр для наркоманов

    Описание проекта: Нужна сео статья про реабилитационный центр для наркоманов. Ключевые слова:реабилитация наркоманов, реабилитационный центр для наркоманов. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Персональное задание для Матвейчук Оксана (morsi)

    $150

    Нужно 50 текстов для продвижения статьями сайта веб-студии через Миралинкс. Тематика: Разработка сайтов. Объем статьи: от 2000 символов без учета пробелов. Цена: $3 за 1 статью. Количество статей: 50 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Коммерческое предложение

    Добрый день. Нужно составить коммерческое предложение на продажу готового сайта, для рассылки в специализированные фирмы. В данный момент тематика "Клининг", но возможно будет использоваться для продажи сайтов других тематик.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сценарий для видео

    Нужен сценарий для видеоописания реферальной программы сайта. Реферальная программа работает по принципу сетевого маркетинга (MLM). Нужно подробно расписать маркетинг-план, отличия от подобных сайтов и выгоду потенциального участника. Так же нужно объяснить ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Для сайта написать текст 3000 знаков

    Текст, который ранее нигде не употреблялся. 3000 знаков на морду с использованием вхождений h1 , h2 в текст. Информацию по сайту скину в ICQ. Требуется чтобы поняли что именно нужно написать.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад