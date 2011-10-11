Сценарий для видео

Нужен сценарий для видеоописания реферальной программы сайта.

Реферальная программа работает по принципу сетевого маркетинга (MLM). Нужно подробно расписать маркетинг-план, отличия от подобных сайтов и выгоду потенциального участника. Так же нужно объяснить участнику правила пользования.

Сценарий нужен для изготовителей видео на сайте – приветствуются предложения так же по его созданию (сценарий+видео после редактирования сценария). C нас – подробное объяснения принципов работы и таблица распределения средств (маркетинг план). Лишних спецэффектов не нужно – нужна максимальная доходчивость, чтоб человек, даже незнакомый с MLM сразу понял принцип и мог без лишних вопросов приступить к работе.

От Вас – стоимость после изучения материалов. Рекомендую ознакомиться с видеоописанием подобных сайтов-конкурентов: ru.disecret.com или trillioner.isifedu.com

Внимание! Нужен аналог не первого видеоролика-вступления, который Вам рассказывает о том, как Вам хреново и что Вы хотите от жизни, а именно видеоописание маркетинг плана (доступно только после регистрации, ролики 10-15 минут).

Оплата – ЯД.