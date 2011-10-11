Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...
Сценарий для видео
Нужен сценарий для видеоописания реферальной программы сайта.
Реферальная программа работает по принципу сетевого маркетинга (MLM). Нужно подробно расписать маркетинг-план, отличия от подобных сайтов и выгоду потенциального участника. Так же нужно объяснить участнику правила пользования.
Сценарий нужен для изготовителей видео на сайте – приветствуются предложения так же по его созданию (сценарий+видео после редактирования сценария). C нас – подробное объяснения принципов работы и таблица распределения средств (маркетинг план). Лишних спецэффектов не нужно – нужна максимальная доходчивость, чтоб человек, даже незнакомый с MLM сразу понял принцип и мог без лишних вопросов приступить к работе.
От Вас – стоимость после изучения материалов. Рекомендую ознакомиться с видеоописанием подобных сайтов-конкурентов: ru.disecret.com или trillioner.isifedu.com
Внимание! Нужен аналог не первого видеоролика-вступления, который Вам рассказывает о том, как Вам хреново и что Вы хотите от жизни, а именно видеоописание маркетинг плана (доступно только после регистрации, ролики 10-15 минут).
Оплата – ЯД.
Заявки фрилансеров
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