Сценарий для видео

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки284 просмотра

Нужен сценарий для видеоописания реферальной программы сайта.

Реферальная программа работает по принципу сетевого маркетинга (MLM). Нужно подробно расписать маркетинг-план, отличия от подобных сайтов и выгоду потенциального участника. Так же нужно объяснить участнику правила пользования.

Сценарий нужен для изготовителей видео на сайте – приветствуются предложения так же по его созданию (сценарий+видео после редактирования сценария). C нас – подробное объяснения принципов работы и таблица распределения средств (маркетинг план). Лишних спецэффектов не нужно – нужна максимальная доходчивость, чтоб человек, даже незнакомый с MLM сразу понял принцип и мог без лишних вопросов приступить к работе.

От Вас – стоимость после изучения материалов. Рекомендую ознакомиться с видеоописанием подобных сайтов-конкурентов: ru.disecret.com или trillioner.isifedu.com

Внимание! Нужен аналог не первого видеоролика-вступления, который Вам рассказывает о том, как Вам хреново и что Вы хотите от жизни, а именно видеоописание маркетинг плана (доступно только после регистрации, ролики 10-15 минут).

Оплата – ЯД.

14 лет назад
donald44
Сергей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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