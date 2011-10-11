Статьи на автотематику

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Закрыт24 заявки218 просмотров

Требуется написать статьи на сайт автоцентра.

Статьи на автомобильную тематику (ремонт авто, сервисное обслуживание авто).

Уникальность статей не меньше 85%.

Наличие текстов автомобильной тематики в портфолио желательно.

Жду ваших предложений с ценами за 1000 символов без пробелов.

14 лет назад
info_vlad
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров