Написать 4 SEO статьи

Требуются тексты для интернет магазина кальянов в раздел "О нас", "доставка и оплата", "оптовикам", "курсы для кальянщиков". Каждый текст по 2 тыс. символов. Оплата 1,5 wmz/1000 символов. Нужно либо сегодня до ночи, ...