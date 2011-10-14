Рерайт. Нужны статьи, даются только заголовки статей. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgZXuVsGXLH-dG1abnhCNlJ3RktsSU84ZlNkRWlvZFE&hl=ru#gid=0
8 статей для сайта рекламного агентства
Требуется написать оригинальные оптимизированные сео-статьи для сайта: http://centr-media.ru/
Это рекламное агентство полного цикла, расположенное в Санкт-Петербурге. Оно занимается всеми видами рекламы:
- брендинг
- дизайн
- маркетинг
- наружная реклама (аренда мест на рекламных щитах, баннерах и.т.д)
- реклама в сми
- производство рекламной продукции
- снимают рекламные видео-ролики и.т.д...
В статьях требуется похвалить "Центр-медиа" за креативность, персональный подход,
творчество, трудолюбие и результаты.
Возможен рерайт конкурентов:
Итого требуется 8 статей:
ВАЖНО! : В каждой статье все запросы статьи должны быть упомянуты в первом абзаце, точнее в первых 150 символах.
1) Главная страница. 5000 симв.
Запросы:
рекламное агентство
рекламное агентство полного цикла
Каждый запрос должен быть упомянут 1 раз на каждую 1000 символов.
2) ATL реклама - 2000 симв.
Рассказать о том, что такое ATL и из чего состоит.
Упомянуть по одному разу:
- реклама в сми
- реклама в метро
- реклама в кинотеатрах
- реклама на транспорте
- indoor реклама
- наружная реклама
3)Страница рекламы в сми: 3000 симв.
Запросы:
реклама в сми - 4 раза
размещение рекламы в сми - 3 раза
Упомянуть:
реклама на телевидении
реклама на радио
реклама в прессе
4)Страница рекламы в метро: 3000 симв.
Запросы:
реклама в метро - 4 раза
размещение рекламы в метро - 3 раза
Упомянуть:
Реклама в вагонах метро
звуковая реклама в метро
реклама на станциях метро
5)Страница рекламы в кинотеатрах: 2000 симв.
3-4 раза повторить запрос: реклама в кинотеатрах
6)Страница рекламы на транспорте:3000 симв.
Запросы:
реклама на транспорте - 4 раза
размещение рекламы на транспорте - 3 раза
упомянуть:
реклама на остановках общественного транспорта
7)indoor реклама: 2000 симв.
indoor реклама повторить 4 раза
Упомянуть:
реклама в лифтах
интерьерная реклама
реклама в торговых центрах
8)наружная реклама: 4000 символов
Запросы:
наружная реклама - 5 раз
размещение наружной рекламы - 4 раза
Упомянуть:
рекламный щит
билборд
рекламная стела
лайтбокс
рекламная вывеска
объемные буквы
размещение рекламы на зданиях
Выбранный исполнитель
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