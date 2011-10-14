8 статей для сайта рекламного агентства

Требуется написать оригинальные оптимизированные сео-статьи для сайта: http://centr-media.ru/

Это рекламное агентство полного цикла, расположенное в Санкт-Петербурге. Оно занимается всеми видами рекламы:

- брендинг

- дизайн

- маркетинг

- наружная реклама (аренда мест на рекламных щитах, баннерах и.т.д)

- реклама в сми

- производство рекламной продукции

- снимают рекламные видео-ролики и.т.д...

В статьях требуется похвалить "Центр-медиа" за креативность, персональный подход,

творчество, трудолюбие и результаты.

Возможен рерайт конкурентов:

http://www.iq-spb.com/

http://www.mosidea.ru/

http://prepro.spb.ru/

http://www.aversimage.ru/

http://www.tvinmedia.ru/

http://www.asme-spb.ru/

Итого требуется 8 статей:

ВАЖНО! : В каждой статье все запросы статьи должны быть упомянуты в первом абзаце, точнее в первых 150 символах.

1) Главная страница. 5000 симв.

Запросы:

рекламное агентство

рекламное агентство полного цикла

Каждый запрос должен быть упомянут 1 раз на каждую 1000 символов.

2) ATL реклама - 2000 симв.

Рассказать о том, что такое ATL и из чего состоит.

Упомянуть по одному разу:

- реклама в сми

- реклама в метро

- реклама в кинотеатрах

- реклама на транспорте

- indoor реклама

- наружная реклама

3)Страница рекламы в сми: 3000 симв.

Запросы:

реклама в сми - 4 раза

размещение рекламы в сми - 3 раза

Упомянуть:

реклама на телевидении

реклама на радио

реклама в прессе

4)Страница рекламы в метро: 3000 симв.

Запросы:

реклама в метро - 4 раза

размещение рекламы в метро - 3 раза

Упомянуть:

Реклама в вагонах метро

звуковая реклама в метро

реклама на станциях метро

5)Страница рекламы в кинотеатрах: 2000 симв.

3-4 раза повторить запрос: реклама в кинотеатрах

6)Страница рекламы на транспорте:3000 симв.

Запросы:

реклама на транспорте - 4 раза

размещение рекламы на транспорте - 3 раза

упомянуть:

реклама на остановках общественного транспорта

7)indoor реклама: 2000 симв.

indoor реклама повторить 4 раза

Упомянуть:

реклама в лифтах

интерьерная реклама

реклама в торговых центрах

8)наружная реклама: 4000 символов

Запросы:

наружная реклама - 5 раз

размещение наружной рекламы - 4 раза

Упомянуть:

рекламный щит

билборд

рекламная стела

лайтбокс

рекламная вывеска

объемные буквы

размещение рекламы на зданиях