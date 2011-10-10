Всем Привет! Ищу Копирайтера, для наполнения Магазина (СРОЧНО)...подробности при переписке. ____________________________________________________________________________ Пишите, плиз, Цену за 1000 (сбп), желательно в рублях...
Нужен качественный рерайт
Рерайт. Нужны статьи, даются только заголовки статей.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgZXuVsGXLH-dG1abnhCNlJ3RktsSU84ZlNkRWlvZFE&hl=ru#gid=0
Заявки фрилансеров
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