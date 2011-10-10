Написание информационных статей по туризму

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт56 заявок489 просмотров

Требуется написание большого количества статей по туризму.

100% уникальный текст

цена за 1к знаков 50рублей.

Минимальный объем написания в сутки 5к знаков.

Интересует долгосрочное сотрудничество.

Написание статей
14 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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