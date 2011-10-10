Требуется написать две статьи (не SEO) размером 2500 символов каждая. Заголовки статьи "доставка пиццы", "доставка суши"
Написание информационных статей по туризму
Требуется написание большого количества статей по туризму.
100% уникальный текст
цена за 1к знаков 50рублей.
Минимальный объем написания в сутки 5к знаков.
Интересует долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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