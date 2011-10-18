Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/ Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов. Названия статей, это же ключевые фразы: Телефоны Cartier; Телефоны Louis Vuitton; Телефоны Rado; Телефоны Tag ...
Сео-текст о компании
Написать текст о компании на 2000 знаков с использованием указанных ключей. Хотелось бы найти человека для постоянного сотрудничества. Только с примерами работ и рейтингом.
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