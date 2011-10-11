Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/ Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов. Названия статей, это же ключевые фразы: Телефоны Cartier; Телефоны Louis Vuitton; Телефоны Rado; Телефоны Tag ...
Статьи на тему страйкбольное газовое оружие
Требования к статьям
- Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Уникальность статьи оценивается адвего и т.п. системами.
- Статья должна нести смысловую нагрузку, иметь логическую структуру (вступление, основная часть, завершение). Статья должна быть написана для людей: генерация, синонимайзинг.
- Допускается размещение статьей, носящих рекламный характер, а именно: содержащих адреса, телефоны, номера ICQ и Skype и прочие контакты, - только в случае, если они оформлены в виде пресс-релизов, интервью, аналитических материалов и предназначены для размещения на сайтах следующих тематик: новостные порталы, СМИ* и т.д.
- Статья должна соответствовать нормам и правилам русского языка, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.
- Ключевые слова должны быть вписаны гармонично. Максимальная длина анкора – 5 слов.
- Тематика статьи должна соответствовать тематике сайта- страйкбольное газовое оружие с имитацией отдачи (gas blowback).
- Минимальный объем статьи составляет 1000-3000 символов с учетом пробелов.
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