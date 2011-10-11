Статьи на тему страйкбольное газовое оружие

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок197 просмотров

Требования к статьям

- Статья должна быть уникальной в рамках Интернета, не опубликована ни на одном сайте и не проиндексирована поисковыми системами. Уникальность статьи оценивается адвего и т.п. системами.

- Статья должна нести смысловую нагрузку, иметь логическую структуру (вступление, основная часть, завершение). Статья должна быть написана для людей: генерация, синонимайзинг.

- Допускается размещение статьей, носящих рекламный характер, а именно: содержащих адреса, телефоны, номера ICQ и Skype и прочие контакты, - только в случае, если они оформлены в виде пресс-релизов, интервью, аналитических материалов и предназначены для размещения на сайтах следующих тематик: новостные порталы, СМИ* и т.д.

- Статья должна соответствовать нормам и правилам русского языка, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.

- Ключевые слова должны быть вписаны гармонично. Максимальная длина анкора – 5 слов.

- Тематика статьи должна соответствовать тематике сайта- страйкбольное газовое оружие с имитацией отдачи (gas blowback).

- Минимальный объем статьи составляет 1000-3000 символов с учетом пробелов.

14 лет назад
gbb
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vermax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Максим выполнил статьи качественно, уникально и быстро.
С Андреем приятно работать, оплату производит моментально. Надеюсь на дальнейшее с ним сотрудничество

Заявки фрилансеров

vermax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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