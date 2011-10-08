Нужны тексты на сайт, занимающийся студенческими работами.

Подробнее в файле.

Хотелось бы найти человека, который

знал бы что такое рефераты. курсовые, дипломы, умел их сам писать, знал бы основные проблемы наших клиентов

отлично владел русским узыком

умел писать интерсные как по тексту так и по разметке статьи для сайтов

Нужно написать будет тексты как для разделов - главная, о компани и т.д., так и порядка 30 статей.

Сначала выберу 2-3 они напишут пробные (оплачиваемые, конечно) статьи все с одинаковыми ключевиками, дальше хотелось бы работать с одним автором.

Пожалуйста, в завке описывайте Ваш опыт в

рефератах-дипломах.

разметке текста.

стоимость.