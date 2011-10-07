Нужен исполнитель (или несколько) для рерайта 25 статей (~75.000 символов), тематика - дизайн интерьера. Сроки - 2 дня (до вечера воскресенья). Указывайте цены за 1000 символов б.п. и сколько статей можете обработать.
Написание интересных, развлекательных статей
Есть развлекательный сайт (онлайн-игры, видеоролики, фильмы и т.д.). Для него нужно написать 200 статей на развлекательные темы. Темы могут быть примерно такими: жизнь публичных людей, звезд шоу-бизнеса; необычные люди, профессии, явления, события; необычные технические новинки; интересные факты о жизни других стран, народов. Темы выбираются автором и даются на проверку мне. В общем, статьи должны развлекать посетителей сайта. После прочтения статьи посетитель должен захотеть почитать ещё, или, по крайней мере, не покинуть сайт. Также к каждой статье нужно найти 1-2 картинки (минимум одну как иллюстрацию к названию) по содержанию.
Обязательное условие - уникальность статей!
Размер статей - 3000-3500 збп.
Оплачиваются только те статьи, которые прошли проверку.
После завершения работы, если автор понравится, ему будет предложено постоянное сотрудничество (регулярное написание статей - примерно 1-2 на день).
Сроки не ограничены.
Цену укажите свою, рассмотрю все предложения.
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