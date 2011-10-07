Написание интересных, развлекательных статей

Есть развлекательный сайт (онлайн-игры, видеоролики, фильмы и т.д.). Для него нужно написать 200 статей на развлекательные темы. Темы могут быть примерно такими: жизнь публичных людей, звезд шоу-бизнеса; необычные люди, профессии, явления, события; необычные технические новинки; интересные факты о жизни других стран, народов. Темы выбираются автором и даются на проверку мне. В общем, статьи должны развлекать посетителей сайта. После прочтения статьи посетитель должен захотеть почитать ещё, или, по крайней мере, не покинуть сайт. Также к каждой статье нужно найти 1-2 картинки (минимум одну как иллюстрацию к названию) по содержанию.

Обязательное условие - уникальность статей!

Размер статей - 3000-3500 збп.

Оплачиваются только те статьи, которые прошли проверку.

После завершения работы, если автор понравится, ему будет предложено постоянное сотрудничество (регулярное написание статей - примерно 1-2 на день).

Сроки не ограничены.

Цену укажите свою, рассмотрю все предложения.