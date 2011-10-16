Интернет-магазин: http://straz-decor.ru Магазин осуществляет продажу страз по всей России. Требуется написать 13 статей. Что можно сказать в статьях: Огромный ассортимент, работа по всей России, отлаженный механизм доставки,креативные аппликации, один из крупнейших продавцов ...
Требуется рерайт статей
Требуется рерайт 11 статей финансовой направленности.
От исполнителя требуется понимание данной тематики.
Статьи примерно 7000-8000 знаков без пробелов.
Интересуют цены на весь объем либо за 1000.
Если рерайт устроит то понадобится на постоянной основе.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написать 7 статей для сайта агентства недвижимости "Основа". Объем ~3000 символов с пробелами. http://osnova08.ru Агентство занимается продажей земельных участков в Псковской области. Само же агентство базируется в Санкт-Петербурге. На данном рынке с ...Завершен14 лет назад
Постоянно заказываю рерайтинг для своих сайтов и не только. В данный момент требуется ещё один исполнитель для выполнения рерайтинга новостей. Нужен человек, способный выполнять не менее 10к символов в сутки. Тематика: ...Завершен14 лет назад
Даю исходники: а) описания достопримечательностей Европы и б) медицинская тема (стоматология, общеознакомительные статьи). Работы много, минимум - на ближайшие 2-3 дня. Рассмотрю предложения не выше 30 руб. за 1К (б/п). То есть, выбирать буду кто ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
Просто хорошо отрерайтить мой исходник (с уником 100%) - вышлю его исполнителю. Объем текста - 3К, чуть больше. Оплата, конечно, небольшая (рассмотрю предложения не выше 1$ за 1К без пробелов), но и работа - несложная. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
сделать новый хороший дизайн, перевести на пхп, таматика - психология, сроки не поджимают, бюджет небольшойКопирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Срочно нужно сделать копирайт 3 статей по заданым ключам. Тема красота, здоровье, медицина Объем статей примерно 2000 - 2500 знаков Работа срочная, сдать нужно до вечера завтрашнего дня, статьи должны быть ...Завершен14 лет назад
- $50
Есть источник для большинства серий, количество знаков на серию около 200, нужно увеличить количество знаков минимум до 500 на описание и найти недостающие, итого минимум 50тыс знаков без пробелов. Если сработаемся с исполнителем, возможно продолжение ...Завершен14 лет назад
Сайт: http://stroyelement.ucoz.ua Задача: Написать текст на сайт оптимизированный для поисковой машины. Запрос: Кирпич Харьков, Красный кирпич Харьков, Белый кирпич Харьков. Нужно написать оригинальный текст ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать 5-7 статей для сайта (2-3 тыс знаков). Рерайтинг книги Дениел Рейд "Защита трех сокровищ" ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад