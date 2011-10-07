Описание нового айфона

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Закрытнет заявок88 просмотров

Просто хорошо отрерайтить мой исходник (с уником 100%) - вышлю его исполнителю. Объем текста - 3К, чуть больше. Оплата, конечно, небольшая (рассмотрю предложения не выше 1$ за 1К без пробелов), но и работа - несложная. Проблема - одна: готовый текст мне нужен сегодня до полуночи. Добрый отзыв, конечно, за мной. Спасибо за понимание. Если работа будет качественная - сразу дам еще исходников (загружу аж до понедельника). Оплата Вебмани, сразу после проверки текста.

14 лет назад
Abilon
62 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

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