Необходимо добавлять товары в интернет-магазин - описания и легкая обработка фотографий. Примерно 5-10 товаров в неделю.
Редизайн, рерайт
сделать новый хороший дизайн, перевести на пхп, таматика - психология, сроки не поджимают, бюджет небольшой
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