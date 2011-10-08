Cео-копирайтинг статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок279 просмотров

Срочно нужно сделать копирайт 3 статей по заданым ключам.

Тема красота, здоровье, медицина

Объем статей примерно 2000 - 2500 знаков

Работа срочная, сдать нужно до вечера завтрашнего дня, статьи должны быть уникальными.

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14 лет назад
kaaD
Юрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$9
1 день
Грамотный исполнитель, отличные статьи со 100% уникальностьи. Спасибо за работу, обязательно обращусь еще.

Заявки фрилансеров

agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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