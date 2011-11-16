Необходимо добавлять товары в интернет-магазин - описания и легкая обработка фотографий. Примерно 5-10 товаров в неделю.
Рерайтинг новостей, 200к символов в месяц
Постоянно заказываю рерайтинг для своих сайтов и не только.
В данный момент требуется ещё один исполнитель для выполнения рерайтинга новостей.
Нужен человек, способный выполнять не менее 10к символов в сутки.
Тематика: строительство, недвижимость.
Работа более-менее регулярная, могу гарантировать не менее 200к символов без пробелов в месяц.
Оплата после каждой партии (1 партия - от 10к символов).
Пробный заказ (1к) оплачивается.
Задания даю в виде списка ссылок на исходники.
Если Вас условия устраивают и сможете выполнять рерайт подобных новостей, указывайте свою цену за 1к символов без пробелов.
Указывайте стоимость в WMZ, учитывайте объёмы заказа, бюджет ограничен.
Выбранный исполнитель
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