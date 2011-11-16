Рерайтинг новостей, 200к символов в месяц

Постоянно заказываю рерайтинг для своих сайтов и не только.

В данный момент требуется ещё один исполнитель для выполнения рерайтинга новостей.

Нужен человек, способный выполнять не менее 10к символов в сутки.

Тематика: строительство, недвижимость.

Работа более-менее регулярная, могу гарантировать не менее 200к символов без пробелов в месяц.

Оплата после каждой партии (1 партия - от 10к символов).

Пробный заказ (1к) оплачивается.

Задания даю в виде списка ссылок на исходники.

Если Вас условия устраивают и сможете выполнять рерайт подобных новостей, указывайте свою цену за 1к символов без пробелов.

Указывайте стоимость в WMZ, учитывайте объёмы заказа, бюджет ограничен.