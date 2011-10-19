13 статей для интернет-магазина страз

Интернет-магазин: http://straz-decor.ru

Магазин осуществляет продажу страз по всей России.

Требуется написать 13 статей. Что можно сказать в статьях:

Огромный ассортимент, работа по всей России, отлаженный механизм доставки,креативные аппликации, один из крупнейших продавцов страз по всей Российской Федерации, возможность покупки как оптом, так и в розницу. А в остальном писать о стразах, что это такое, как это красиво и недорого, где это можно использовать.

По тексту для каждой статьи: Объем ~3000 символов с пробелами

1. Прямое вхождение ключевиков.

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