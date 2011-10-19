13 статей для интернет-магазина страз

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Завершен9 заявок275 просмотров

Интернет-магазин: http://straz-decor.ru

Магазин осуществляет продажу страз по всей России.

Требуется написать 13 статей. Что можно сказать в статьях:

Огромный ассортимент, работа по всей России, отлаженный механизм доставки,креативные аппликации, один из крупнейших продавцов страз по всей Российской Федерации, возможность покупки как оптом, так и в розницу. А в остальном писать о стразах, что это такое, как это красиво и недорого, где это можно использовать.

По тексту для каждой статьи: Объем ~3000 символов с пробелами

1. Прямое вхождение ключевиков.

2. Употребить все ключи в первом абзаце (первые 150 символов).

3. Каждый ключевик повторять 1 раз на 1000 символов.

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14 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$75
3 дня
Спасибо огромное за непростую работу) Тексты выполнены безупречно, чувствуется творческий подход, несмотря на сложные ключи.
Очень довольны сотрудничеством - приятный в общение заказчик, четкое ТЗ, оплата сразу по принятии задания. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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