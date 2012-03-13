Отзывы заказчиков
$36
10 баллов
10 лет назад
Все супер!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$10
9 баллов
11 лет назад
Хорошая команда копирайтеров -могут хорошо писать большой объем текстов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный во всех отношениях заказчик. Точное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендуем.
$5
10 баллов
12 лет назад
Все отлично, быстро, приятно работать
Ответный отзыв
Четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать с таким заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$6
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена отлично, с творческим подходом. Все мои пожелания учтены. Спасибо Огромное Вам Татьяна!
Ответный отзыв
Приятный в работе заказчик. ТЗ - четкое, оплата - своевременно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
$13
10 баллов
13 лет назад
Все понравилось. Сработали хорошо. Принял сразу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата.
Копирайтинг
49 отзывов
от $1
от 1 дня
#90
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#88
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7374