FreelanceKP

Татьяна FreelanceKP

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качество, оперативность, грамотность, уникальность.

Отзывы заказчиков

euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$36
10 баллов
10 лет назад
Статьи (уникальность текста 95%-100%)
Все супер!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
9 баллов
11 лет назад
Написание текстов (рерайт) на тему недвижимость
Хорошая команда копирайтеров -могут хорошо писать большой объем текстов. Рекомендую.
Приятный во всех отношениях заказчик. Точное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендуем.
Ответный отзыв
7Oliver
Олег 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг статей на тему спортивных товаров
Все отлично, быстро, приятно работать
Четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать с таким заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vitalboss
Виталий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Нужны уникальные тексты на сайт сотовых телефонов
Работа выполнена отлично, с творческим подходом. Все мои пожелания учтены. Спасибо Огромное Вам Татьяна!
Приятный в работе заказчик. ТЗ - четкое, оплата - своевременно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
13 лет назад
Рерайт 10 000 знаков, довести уникальность до 100%
Все понравилось. Сработали хорошо. Принял сразу.
Отличный заказчик. Точное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
49 отзывов
от $1
от 1 дня
#90
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#88
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7374