Нужны уникальные тексты на сайт сотовых телефонов

КопирайтингЗавершен19 заявок253 просмотра
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Нужны не большие УНИКАЛЬНЫЕ тексты (описание) пример тут http://gsmgid.ru/

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12 лет назад
vitalboss
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена отлично, с творческим подходом. Все мои пожелания учтены. Спасибо Огромное Вам Татьяна!
Приятный в работе заказчик. ТЗ - четкое, оплата - своевременно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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