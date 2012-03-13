Нужны уникальные тексты на сайт сотовых телефонов

Требуется качественный рерайт готовых не сложных текстов. Всего около 28 000 символов без пробелов. Тематика - медицина, язык - русский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны не большие УНИКАЛЬНЫЕ тексты (описание) пример тут http://gsmgid.ru/
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