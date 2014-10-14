Написание метатегов и новых статей для портала

КопирайтингЗавершен2 заявки144 просмотра
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Требуется дописать портал о сертификации infogost.com.

Дописать метатеги на уже существующие статьи и дописать ряд новых статей.

Сайт написан на Word Press

Доработка 1 статьи - 50 р. за каждую.

Написание новой статьи - 90 р. за 1000 символов.

12 лет назад
olgasychevaya
Ольга 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
12 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ответственный заказчик, оплата четко по установленному графику. Рекомендую!:)
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