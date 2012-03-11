100 статей (косметика) для миралинкс под ключ

$250
КопирайтингЗакрыт14 заявок262 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны сто статей с проставленными ссылками и анкорами.

Статьи должны быть загружены в систему на мой новый аккаунт и пройти модерацию.

Проверяю работу, меняю пароль, оплачиваю через гарант оплаты.

Статьи должны быть читабельны, логичны.

Интересуют цена и сроки. Цена не главное.

Копирайт - излишество, рерайт подойдет. Возможен многократный рерайт нескольких статей.

12 лет назад
dlneo
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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