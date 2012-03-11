100 статей (косметика) для миралинкс под ключ

Здравствуйте! Работа в основном по шаблону. Описание определённого вида товара для интернет-магазина. Мне нужен, в первую очередь, грамотный рерайт. Требования: уникальность от 95% при глубокой проверке, заказ сдавать в документе Microsoft Word без наличия пунктуационных, ...