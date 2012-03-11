100 статей (косметика) для миралинкс под ключ

требуется писать определенное количество статей в неделю на тематику seo-новости, новости интернета и крупных интернет компаний. объем статей 1к знаков+тематическая картинка. оплата - 40р за статью. В будущем возможна работа на постоянной основе, в том ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны сто статей с проставленными ссылками и анкорами.
Статьи должны быть загружены в систему на мой новый аккаунт и пройти модерацию.
Проверяю работу, меняю пароль, оплачиваю через гарант оплаты.
Статьи должны быть читабельны, логичны.
Интересуют цена и сроки. Цена не главное.
Копирайт - излишество, рерайт подойдет. Возможен многократный рерайт нескольких статей.
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