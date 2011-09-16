На главной ladymur.com присутствуют вкладки "Последнее / рубрики". Нужно придумать что-то поинтересней в таком же стиле. Чуть покрупнее. Вкладка активная, вкладка не активная, оставить полосу под ними, цвета в тон сайта на выбор ...
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Писать и добавлять обзоры, уроки, свой опыт о косметике, маникюру, дизайну ногтей, маскам и т.д. с фотографиями копирайтера. Мужчинам придется представляться женским именем. Вкратце работа копирайтера будет выглядеть так. У девушки- копирайтера ...Копирайтинг6 исполнителейЗавершен12 лет назад
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форум http://ladymur.com/forums, 5 вакансий Оплачиваемый испытательный срок 20 руб за 1000 зн. Всем! Далее плата по договоренности. Уже заготовленные новые темы Объем работ на выбор от 100 до 5000 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Форум о косметике и красоте. Возможно постоянная работа. Постинг сообщений в существующие темы, создание новых из списка предложенных тем. Автоматический подсчет знаков и статистика в личном меню, выплаты по запросу копирайтера через данную биржу ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Переделать логотип на сайте ladymur.com Логотип- коричнивый круг с надписями. Необходимо повторить этот же круг, если позволяет мастерство сделать стильнее. Исходника нет. Надписи в круге: Косметика и красота. ladymyr.com. Шрифты ...Закрыт13 лет назад
- $250
Нужны сто статей с проставленными ссылками и анкорами. Статьи должны быть загружены в систему на мой новый аккаунт и пройти модерацию. Проверяю работу, меняю пароль, оплачиваю через гарант оплаты. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Сайт о праве в сфере массовых коммуникаций. Нужен человек с опытом работы в СМИ для постоянного написания качественных статей о создании,практике развития газет, журналов, радио, ТВ. Возможен самостоятельный поиск материала и его рерайт, объединение. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим редизайн медицинского блога cleartest.ru Нужно сделать более вебдванольным и больше приблизить к тематике - медицинские анализы. Верхнее меню будет двухуровневое. Цветовая гамма должна быть прежняя (почти прежняя). Дизайн будет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Работа не сложная, просто нет времени. Там есть экшен activate При активации по эл. почте нужно, что бы пользователь автоматом логинился и смог попасть на внутреннюю страницу сайта. На данный момент после подтверждения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $70
Логотип-правоприемник существующего на сайте comobzor.ru. Сделано много материалов с данным логотипом, поэтому посетителям нужно узнавать в новом - старый. Основа логотипа - надпись comobzor.ru на латинице. Надпись постильнее + фирменный атрибут, который бы ...Завершен14 лет назад
- $100
Редизайн http://www.comobzor.ru В конкурсе требуется минималистский дизайн главной страницы и двух внутренних, также редизайн логотипа. ДИЗАЙН МИНИМАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ, ДОЛЖЕН ПОДЧЕРКИВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА САЙТЕ. В ИДЕАЛЕ ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать уникальным стандартный дизайн форума Xenforo или IPB, подобрать другие цвета под дизайн существующего сайта. Дизайн минимальный, но стильный + векторный значок, что в начале темы ставится. Ограничений по бюджету ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно придумать и нарисовать логотип - шапку для форума косметики вместо шаблонного. Т.к. форум для девушек, предпочтение отдается девушкам - исполнителям. Используется шаблонная тема форума, demo здесь http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=475 ...Завершен14 лет назад