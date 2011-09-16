dlneo

Денис dlneo

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отрисовать вкладки, простая работа, до завтра

    $50

    На главной ladymur.com присутствуют вкладки "Последнее / рубрики". Нужно придумать что-то поинтересней в таком же стиле. Чуть покрупнее. Вкладка активная, вкладка не активная, оставить полосу под ними, цвета в тон сайта на выбор ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Описание и фото косметики, что у Вас дома в налич.

    $500

    Писать и добавлять обзоры, уроки, свой опыт о косметике, маникюру, дизайну ногтей, маскам и т.д. с фотографиями копирайтера. Мужчинам придется представляться женским именем. Вкратце работа копирайтера будет выглядеть так. У девушки- копирайтера ...

    Копирайтинг6 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент-менеджеры для женского форума (удаленно)

    $250

    форум http://ladymur.com/forums, 5 вакансий Оплачиваемый испытательный срок 20 руб за 1000 зн. Всем! Далее плата по договоренности. Уже заготовленные новые темы Объем работ на выбор от 100 до 5000 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на форуме о косметике

    $1000

    Форум о косметике и красоте. Возможно постоянная работа. Постинг сообщений в существующие темы, создание новых из списка предложенных тем. Автоматический подсчет знаков и статистика в личном меню, выплаты по запросу копирайтера через данную биржу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн логотипа для сайта

    $20

    Переделать логотип на сайте ladymur.com Логотип- коричнивый круг с надписями. Необходимо повторить этот же круг, если позволяет мастерство сделать стильнее. Исходника нет. Надписи в круге: Косметика и красота. ladymyr.com. Шрифты ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 100 статей (косметика) для миралинкс под ключ

    $250

    Нужны сто статей с проставленными ссылками и анкорами. Статьи должны быть загружены в систему на мой новый аккаунт и пройти модерацию. Проверяю работу, меняю пароль, оплачиваю через гарант оплаты. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Материалы для главных редакторов и создателей СМИ

    $100

    Сайт о праве в сфере массовых коммуникаций. Нужен человек с опытом работы в СМИ для постоянного написания качественных статей о создании,практике развития газет, журналов, радио, ТВ. Возможен самостоятельный поиск материала и его рерайт, объединение. ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходим редизайн медицинского блога cleartest.ru Нужно сделать более вебдванольным и больше приблизить к тематике - медицинские анализы. Верхнее меню будет двухуровневое. Цветовая гамма должна быть прежняя (почти прежняя). Дизайн будет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка Ion auth для codeigniter 2

    Работа не сложная, просто нет времени. Там есть экшен activate При активации по эл. почте нужно, что бы пользователь автоматом логинился и смог попасть на внутреннюю страницу сайта. На данный момент после подтверждения ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Персональное задание для Богдановской Татьяны

    $70

    Логотип-правоприемник существующего на сайте comobzor.ru. Сделано много материалов с данным логотипом, поэтому посетителям нужно узнавать в новом - старый. Основа логотипа - надпись comobzor.ru на латинице. Надпись постильнее + фирменный атрибут, который бы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Редизайн http://www.comobzor.ru В конкурсе требуется минималистский дизайн главной страницы и двух внутренних, также редизайн логотипа. ДИЗАЙН МИНИМАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ, ДОЛЖЕН ПОДЧЕРКИВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА САЙТЕ. В ИДЕАЛЕ ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн форума

    Нужно сделать уникальным стандартный дизайн форума Xenforo или IPB, подобрать другие цвета под дизайн существующего сайта. Дизайн минимальный, но стильный + векторный значок, что в начале темы ставится. Ограничений по бюджету ...

    XenForo
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для форума. Тема - косметика.

    Нужно придумать и нарисовать логотип - шапку для форума косметики вместо шаблонного. Т.к. форум для девушек, предпочтение отдается девушкам - исполнителям. Используется шаблонная тема форума, demo здесь http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=475 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

GashynskayaN
44 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Описание и фото косметики, что у Вас дома в налич.
Работать с Денисом было очень приятно: никаких ограничений по срокам, четкая оплата и комфортные условия работы. Проект интересный, выполнять задания было в удовольствие. Спасибо за сотрудничество!
Надежда пишет статьи старательно, с умом, расстановкой. Обязательна и умна. Будьте уверены, что Надежда разберется в вопросе и предложит хорошее решение.
Ответный отзыв
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Описание и фото косметики, что у Вас дома в налич.
Отличный заказчик, которого смело могу порекомендовать всем для сотрудничества. Кроме того, приятный в общении человек, знающий свои потребности. Спасибо Вам, Денис, за интересный проект! Всегда рада сотрудничеству!
Спасибо Анне, все делает с умом и расстановкой, умеет находит в работе удовольствие, пришлось даже напомнить забрать оплату. Редкий исполнитель.
Ответный отзыв
paprika777
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Описание и фото косметики, что у Вас дома в налич.
Приятный заказчик, с ним можно и нужно работать. Ответит на все вопросы, что очень ценно в нашей работе! Это один из самых интересных проектов, никаких строгих рамок, вопросов по оплате и срокам сдачи. Весь процесс - одно удовольствие. Большое спасибо за предложение сотрудничества, будем продолжать "творить"!
Спасибо Ольге, легко адаптируется под потребности заказчика, нацелена на результат, готов и дальше обращаться.
Ответный отзыв
Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Отрисовать вкладки, простая работа, до завтра
Рад сотрудничеству. Работать было интересно.
Благодарю, сделал все как нужно, вдобавок нарезал и оптимизировал для веба.
Ответный отзыв
Osadchaya
Иванна 
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Описание и фото косметики, что у Вас дома в налич.
Конкретно объяснил обязанности, ответил на все вопросы и вовремя заплатил за работу. Я очень довольна совместной работой с этим заказчиком.
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