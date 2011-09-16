Приятный заказчик, с ним можно и нужно работать. Ответит на все вопросы, что очень ценно в нашей работе! Это один из самых интересных проектов, никаких строгих рамок, вопросов по оплате и срокам сдачи. Весь процесс - одно удовольствие. Большое спасибо за предложение сотрудничества, будем продолжать "творить"!