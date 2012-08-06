рерайтинг, копирайтинг-интересно,качественно,с высокой уникальностью текста

Уважаемые заказчики!

Пишу статьи и обзоры на финансовую тему. Специализируюсь на банковском и кредитном направлении. Имею большой опыт работы с крупными банковскими порталами.

Кроме этого с радостью напишу тексты на разнообразные темы: дети и семья, красота и здоровье, мода, путешествия, образование, литература и кино, дизайн.

У меня два высших образования - экономическое и педагогическое, что помогает мне выполнять работу грамотно, своевременно и качественно. Мои тексты отличаются высокой уникальностью и информативностью.

Обращайтесь в ЛС и мы обсудим условия сотрудничества!