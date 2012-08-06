рерайтинг, копирайтинг-интересно,качественно,с высокой уникальностью текста
Уважаемые заказчики!
Пишу статьи и обзоры на финансовую тему. Специализируюсь на банковском и кредитном направлении. Имею большой опыт работы с крупными банковскими порталами.
Кроме этого с радостью напишу тексты на разнообразные темы: дети и семья, красота и здоровье, мода, путешествия, образование, литература и кино, дизайн.
У меня два высших образования - экономическое и педагогическое, что помогает мне выполнять работу грамотно, своевременно и качественно. Мои тексты отличаются высокой уникальностью и информативностью.
Обращайтесь в ЛС и мы обсудим условия сотрудничества!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
Надежда пишет статьи старательно, с умом, расстановкой. Обязательна и умна. Будьте уверены, что Надежда разберется в вопросе и предложит хорошее решение.
Ответный отзыв
Работать с Денисом было очень приятно: никаких ограничений по срокам, четкая оплата и комфортные условия работы. Проект интересный, выполнять задания было в удовольствие. Спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
11 лет назад
С Надеждой было очень приятно работать. Быстро откликнулась, быстро договорились, быстро выполнила поставленную задачу. А главное не только быстро но и качественно! Огромное спасибо за сотрудничество. Рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
С Никитой очень легко и приятно работать! Рекомендую, как обязательного и надежного заказчика. Задание сформулировано четко, возникающие вопросы легко обсуждаются, оплата быстрая. Спасибо за доверие!
Копирайтинг
1 отзыв
$4/час
от $4от 1 дня
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