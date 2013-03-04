Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Ольга показала себя инициативным копирайтером, работает не по шаблону, быстро реагирует на замечания и подстраивается под нужные требования. Ольга выбрана для продолжительного сотрудничества.
Ответный отзыв
Превосходный заказчик! Интересная работа, регулярная оплата, продолжаем сотрудничество.
$22
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Вся работа выполнена в срок, продолжаем сотрудничество. Качество статей подходит для принятия в Миралинкс.
Ответный отзыв
Результатом сотрудничества осталась вполне довольна. Рекомендую Алексея, как отличного заказчика.
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 2 дней
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