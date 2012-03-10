Написать ТЗ для автопортала (обычным языком)

$35
КопирайтингЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Здравствуйте в приложении файл ворд,это краткое тз нашего портала,все ссылки указаны внутри файла.

Необходимо более детально расписать тз.

Страниц на 15 -20,простым понятным языком.

Вот что необходимо учитывать :

1.нужно детально описать принцип работы всех модулей, их каких элементов состоят блоки, какие есть кнопки ссылки, что выводиться при нажатии на них, нужен полностью понятный процесс (можете даже нарисовать блок схемы)

2.Не понятно сколько ролей участвуют в процессе (администратор, модератор, пользователь, особая группа пользователей и т.д.), какие у них кабинеты, чем они отличаются,описать!

В приложенном сайте есть ссылка на наш сайт и ссылка на аналогичный сайт,наш сайт делали по примеру аналога.

Все доступы разумеется дам, в админ часть пользователя и администратора.

Если вдруг заметите какие то баги,просьба тоже в отдельный файл выписать !

Сроки - до завтрашнего дня начать необходимо сегодня.

Приветствуется опыт написания тз.

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Princess_Atekh
Ольга 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
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