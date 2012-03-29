Наполнение форума СЕО

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки164 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен копирайтер который разбирается в СЕО. Нужно будет почитать форум и придумать 100 постов к разным темам. Посты должны быть ответами на существующие посты или посты в стену.

Посты типа:

Спасибо

Вау!

Круто

+1

и прочие не нагруженные смыслом посты не нужны. Нужны качественные интересные посты, к примеру дополнения высказываний, опровержение высказываний, вопросы по делу. ПОСТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬ другие посты ПО СМЫСЛУ, так как это флуд!

Адрес форума дам после выбора.

Оплата яндекс деньги.

Бюджет 1000р за 100 качественных сообщений.

При добавлении пишите пожалуйста почему я должен выбрать именно вас.

Оплата только Яндекс Деньгами

Адрес форума скину в личку.

12 лет назад
MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Griboyedov
Игорь 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
3 дня
Работа выполнена как надо. Нареканий нету.
Четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую заказчика к сотрудничеству.
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