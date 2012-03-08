Написание статей для веб-студии

КопирайтингЗакрыт18 заявок211 просмотров
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Необходимо написание СЕО оптимизированных статей для вебстудии. Вебстудия здесь http://ow-s.com/. Обьём - меню сервисы и все подпункты - это статьи. Ориентировочный обьём 2-4 тыс. знаков статья.

Жду предложений по стоимостьи статьи.

Расчёт вебмани, но рассматриваю вариант создания сайта для Вас в обмен на статьи.

Жду предложений.

Написание статей
12 лет назад
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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