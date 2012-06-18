Ищу рирайтера для наполнение статьями интернет-магазина мебели (рирайт).

Тематика: мебель.

Предоставляються исходники для рирайта в ТЗ.

В каждой статье идет включение ключевиков (главный ключеик 5-7раз, дополнительный 2-3раза).

Интересует качество и читабельность рирайта. Уникальность рирайта.

Также нужен рирайт для описаний производителей мебели + для описаний категорий товара (с ключевиками).

Наполнение магазина рирайтом будет идти постепенно, поэтому ищу рирайтера с оптимальным тарифом и возможностью средне- (пару месяцев) или долгосрочного сотрудничества (в зависимости от качества и тарифа).

Просьба указать тариф за 1тыс знаков без пробелов.

А также был ли опыт работы с мебельной тематикой.