Наполнение сайта товарами

$50
КопирайтингЗавершен16 заявок190 просмотров
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Добрый вечер! Для сайта брендовой одежды необходимы качественные описания, всего около 100 наименований. Оставляйте свои предложения по поводу стоимости и сроков.

12 лет назад
Colibry2803
Елена 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
astapova
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
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