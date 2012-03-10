Наполнение сайта товарами

Сайт будет запускаться на днях. Тематика продажа пластиковых окон в Москве. Нужно 9 статей по 2500-3500 знаков включая пробелы, так же одна статья "Вопросы-ответы" и одно вступление для пункты страницы с ценами. Каждую из 9 статей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер! Для сайта брендовой одежды необходимы качественные описания, всего около 100 наименований. Оставляйте свои предложения по поводу стоимости и сроков.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать несколько текстов (копирайтинг) для детского центра. Все подробности при личном общенииКопирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
Тематика - стартапы, интернет-бизнес. Требования: - понимать, чем отличаются Гугл от Яндекса - понимать, что такое seo и smm - грамотный русский письменный язык - свой аккаунт в фейсбуке, твиттере или гугле Оплата - 20 центов за пост. Не нужно выдумывать ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Написать описание краткое, полное с подбором ключевых слов для 3 сайтов. Оплата wmr, заказ срочный.Завершен12 лет назад
- $60
Нужно написать 5-7 статей по тематике "Гриль домики и сауны из Финляндии" одна статья не больше 2000 знаков. www.kotahouse.ruЗакрыт12 лет назад
Написать 7 статей на тему ремонта. Возьму 2 рерайтеров. Кандидатуру новичка тоже рассматриваю.Копирайтинг29 заявокЗакрыт12 лет назад
Сегодня необходимы три статьи, объем - от 2500 до 3000 знаков без пробелов, исходники ищете сами, оплата только ЯД. В заявках обязательно указывайте стоимость за 1000 зн. б/п.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно составить текст письма, цель которого - привлечь внимание, чтобы пользователь захотел посмотреть профиль (а точнее фотографию в профиле и проголовал на нее). Суть в том, что есть заказчик, который участвует в фотоконкурсе. По правилам - "Запрещены ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Копирайтинг/рерайтинг на русском языке для Интернет-проектов различной тематики. Оплата сдельная, по факту выполнения необходимых объёмов.Завершен12 лет назад
50 текстов ключи: ветеринарная клиника, ветеринарная помощь и 50 текстов с ключами: стационар для животных, гостиница для животных тексты для размещения на миралинксе. Тоесть это текст повествовательным может быть, и нужно их размножить. уникальность не менее 90% Оплата яндекс ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад