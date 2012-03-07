Общение на форуме

Тематика - стартапы, интернет-бизнес.

Требования:

- понимать, чем отличаются Гугл от Яндекса

- понимать, что такое seo и smm

- грамотный русский письменный язык

- свой аккаунт в фейсбуке, твиттере или гугле

Оплата - 20 центов за пост. Не нужно выдумывать поэмы. Просто читаем суть темы - и затем отвечаем.

Жестких рамок и плана нет, можно в свободное время писать.