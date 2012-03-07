Приватно для zera125

КопирайтингЗавершен1 заявка82 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать несколько текстов для детского центра (копирайтинг). Подробности при личном общении

12 лет назад
M_P
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
zera125
Юля 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Осталась очень довольна работами. Тексты читаются легко, написаны грамотно. Всем рекомендую Юлию, как исполнительного, ответственного и пунктуального копирайтера.
С Наташей работать одно удовольствие – четкие требования, все конкретно и понятно. Замечательная заказчица!
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта по продаже окон

    $100

    Сайт будет запускаться на днях. Тематика продажа пластиковых окон в Москве. Нужно 9 статей по 2500-3500 знаков включая пробелы, так же одна статья "Вопросы-ответы" и одно вступление для пункты страницы с ценами. Каждую из 9 статей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта товарами

    $50

    Добрый вечер! Для сайта брендовой одежды необходимы качественные описания, всего около 100 наименований. Оставляйте свои предложения по поводу стоимости и сроков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Приватно для zera125

    Необходимо написать несколько текстов (копирайтинг) для детского центра. Все подробности при личном общении

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форуме

    Тематика - стартапы, интернет-бизнес. Требования: - понимать, чем отличаются Гугл от Яндекса - понимать, что такое seo и smm - грамотный русский письменный язык - свой аккаунт в фейсбуке, твиттере или гугле Оплата - 20 центов за пост. Не нужно выдумывать ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать текст

    Написать описание краткое, полное с подбором ключевых слов для 3 сайтов. Оплата wmr, заказ срочный.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • KotaHouse

    $60

    Нужно написать 5-7 статей по тематике "Гриль домики и сауны из Финляндии" одна статья не больше 2000 знаков. www.kotahouse.ru

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт

    Написать 7 статей на тему ремонта. Возьму 2 рерайтеров. Кандидатуру новичка тоже рассматриваю.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Письмо для привлечения внимания к профилю на сайте

    $10

    Нужно составить текст письма, цель которого - привлечь внимание, чтобы пользователь захотел посмотреть профиль (а точнее фотографию в профиле и проголовал на нее). Суть в том, что есть заказчик, который участвует в фотоконкурсе. По правилам - "Запрещены ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад