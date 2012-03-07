Приватно для zera125

Нужно составить текст письма, цель которого - привлечь внимание, чтобы пользователь захотел посмотреть профиль (а точнее фотографию в профиле и проголовал на нее). Суть в том, что есть заказчик, который участвует в фотоконкурсе. По правилам - "Запрещены ...