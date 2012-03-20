Статьи на тему авто

нужны рекламные статьи на тему автоинструктор. обязательно нужно чтобы вы понимали эту тему. хотя бы чтобы вы разбирались в вождении. статья должна быть от 2000 до 2500 знаков без пробелов. в статьях нужно будет вписать ключи. пока(в течении недели) нужно от 30 до 40 статей.

бюджет на статьи ограничен-100 р за статью. Вообще это предложение о долгосрочном сотрудничестве- полное количество статей в течении полугода- более 1000 соответственно оплата за весь проект-100000 р

ps указывайте ваш скайп. если оставляете заявку будте на связи. Если нет скайпа или у вас редкий онлайн- идите лесом пожалуйста(не занимайте мое и ваше время)

C уважением Влад.