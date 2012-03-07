Нужны статьи по обогревателям и климат. технике

нужны рекламные статьи на тему автоинструктор. обязательно нужно чтобы вы понимали эту тему. хотя бы чтобы вы разбирались в вождении. статья должна быть от 2000 до 2500 знаков без пробелов. в статьях нужно будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо общаться на форуме об обогревателях (потом будут кондиционеры и пр.).
Надо знать принципы работы обогревателей, характеристики моделей, давать советы по выбору и т.д.
Копирайтер не нужен, нужен человек, который продавал или ремонтировал эту технику, то есть, кто знает на все 100%.
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