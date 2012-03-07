Нужны статьи по обогревателям и климат. технике

КопирайтингЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Надо общаться на форуме об обогревателях (потом будут кондиционеры и пр.).

Надо знать принципы работы обогревателей, характеристики моделей, давать советы по выбору и т.д.

Копирайтер не нужен, нужен человек, который продавал или ремонтировал эту технику, то есть, кто знает на все 100%.

12 лет назад
Castagneda
Frollov Ivan 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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